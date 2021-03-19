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Видео - улет: дамы в автобусе поссорились из-за прически

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Пассажир городского автобуса снял на видео ссору двух женщин, которые весьма бурно выясняли отношения - смотрите видео.

В американском Питтсбурге пассажир городского автобуса снял на видео ссору двух женщин, которые весьма бурно выясняли отношения.

Причиной конфликта стала нестандартная прическа одной из дам. Обладательница чересчур высокой укладки и невероятно длинных ногтей стала разговаривать с другой пассажиркой на высоких тонах.

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Facebook / Rakhim Oshakbayev
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Она спросила свою соседку, удобно ли той, как ни в чем не бывало сидеть рядом, несмотря на те проблемы, что она устроила ранее. 

В свою очередь, вторая очень удивилась и ответила, что впервые видит ее.

И тут женщина с экстравагантной прической начала дерзить.

"Я хорошо выгляжу, поскольку не все могут носить это, включая тебя. Я все время получаю комплименты. А ты можешь это сказать? Нет. Пока, Фелиция", — заявила она, цитируя фразу из известного фильма "Пятница", в котором снялся рэппер Ice Cube.

 

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Теги:
ссора, женщины, автобус

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