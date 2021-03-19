Видео - улет: дамы в автобусе поссорились из-за прически

В американском Питтсбурге пассажир городского автобуса снял на видео ссору двух женщин, которые весьма бурно выясняли отношения.
Причиной конфликта стала нестандартная прическа одной из дам. Обладательница чересчур высокой укладки и невероятно длинных ногтей стала разговаривать с другой пассажиркой на высоких тонах.
Она спросила свою соседку, удобно ли той, как ни в чем не бывало сидеть рядом, несмотря на те проблемы, что она устроила ранее.
В свою очередь, вторая очень удивилась и ответила, что впервые видит ее.
И тут женщина с экстравагантной прической начала дерзить.
"Я хорошо выгляжу, поскольку не все могут носить это, включая тебя. Я все время получаю комплименты. А ты можешь это сказать? Нет. Пока, Фелиция", — заявила она, цитируя фразу из известного фильма "Пятница", в котором снялся рэппер Ice Cube.
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