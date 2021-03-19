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Угарное видео: белка-жрун ест от пуза

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Грызуны - они все разные, но всегда осознают, что строение их тела не позволяет им делать то же самое, что и их собратьям. Так произошло с этой очень жадной белкой - смотрите видео.

Грызуны - они все разные, но всегда осознают, что строение их тела не позволяет им делать то же самое, что и их собратьям. Так произошло с этой очень жадной белкой, которая, кажется, перепутала себя с хомяком.

На кадрах видно, как белка подходит и берет у человека сначала одну половинку грецкого ореха, затем вторую и... уже не может остановиться. Причем, ее не совсем останавливает то, что съесть она все это сразу не сможет. Чем все закончилось, смотрите на видео.

Кажется, что вместо орешка, этой белке не помешала бы "таблетка от жадности".

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