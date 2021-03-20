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Видео: "Пикачу" нюхает клей и позирует

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"Мышь" на видео, так сильно похожая на покемона Пикачу, — это шиншилла, грызун, живущий в Чили, Аргентине и Боливии

Понять мать-природу до конца никогда не удастся. Ну вот откуда у этого забавного зверька такая тяга к клею?! 

Шиншиллы являлись объектом интенсивной охоты из-за ценного меха, что привело к сильному уменьшению их численности и занесению в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов.

Однако в практике вредных привычек до сих пор замечены не были. Вот что с мышами делает цивилизация!

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