Видео: "Пикачу" нюхает клей и позирует

Понять мать-природу до конца никогда не удастся. Ну вот откуда у этого забавного зверька такая тяга к клею?!
Шиншиллы являлись объектом интенсивной охоты из-за ценного меха, что привело к сильному уменьшению их численности и занесению в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов.
Однако в практике вредных привычек до сих пор замечены не были. Вот что с мышами делает цивилизация!
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