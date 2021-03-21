Видео - Наглая и бесстрашная: цапля покаталась на крокодиле

Пользователи интернета в восторге от того, как птица с гордостью "оседлала" грозного крокодила. Более того, несчастный паромщик перевозит ее весьма чинно, абсолютно не беспокоя своего случайного пассажира.
"Это просто круиз! Очень мило!" - пишут развеселившиеся подписчики. Впрочем, есть вещи, которые лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть.
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