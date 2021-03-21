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Любовь на грани: пес не пускает жениха к невесте - угарное видео

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Youtube / AwesomeTemidych
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210321/25356045/liubovi-grani-pes-zhenih-nevesta-video-youtube.html

Направляясь с букетом в комнату суженой, молодой человек и не подозревал, что встретит серьезного соперника, и что за свое счастье ему еще предстоит побороться.

Путь к женщине всей его жизни преградил вовсе не другой представитель сильной половины человечества.

Собака пытается остановить машину хозяина, умоляя не бросать ее
Youtube / BSN
Собака пытается остановить машину хозяина, "умоляя" не бросать ее

Это был ревнивый пес, развалившийся на пороге комнаты избранницы.

Просто лежал, даже выкупа не требовал.

Но от этого, как говорится, легче не стало. Может быть, даже наоборот.

На кадрах видно, как отец невесты дважды пытался переместить питомца в другое место, но тот сразу возвращался обратно.

Чем все закончилось, смотрите на видео, которое понравилось пользователям на разных континентах.

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