Видео - Котенок напугал питбуля - как неожиданно!

Кто бы мог подумать: большой и грозный питбуль испуганно косится на маленького несмышленого котенка. Собака явно не ожидала подобного "соседства"!

День у этого "свирепого" пса явно не задался. Ну не мог он предположить, что хозяйка предложит ему это. Какое-то черное мохнатое пятно с острыми коготками. Вы бы сами, к примеру, не испугались? То-то!

Да, питбуль. Да, грозная собака. С характером, можно сказать. Но от неожиданностей никто не застрахован! А тут такое вот недоразумение: еще и мяукает. Каждый бы насторожился!

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