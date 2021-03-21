Видео - Краснощекий попугай издает немыслимые звуки

В этом видео прекрасно все: и корелла, и его хозяин (а может - хозяйка?), и забавнейшие звуки, которые издает милая птичка.

Зевок или мяуканье? А может – мурлыканье от удовольствия? Каждый услышит в этих звуках что-то свое. Вот только один вопрос: эта птица всегда так "разговаривает" или у нее есть специальная кнопка "вкл" за ушами?

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