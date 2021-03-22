Креативная лень: когда не хочется вставать с постели - улетное видео

Герой этого видео доказал, что смекалка, желание упростить себе жизнь и самая банальная лень иногда порождают оригинальные решения бытовых вопросов.

Состояние дремоты учеными еще не до конца изучено, но практика показывает, что мозг в этих обстоятельствах не переходит в режим stand by, а способен выдавать вполне себе разумные решения.

Этот пес удивил своих хозяев стремлением утолить утреннюю жажду при нежелании покидать уютную кроватку.

Затем благодаря видеоролику сообразительность лежебоки заценили десятки тысяч пользователей соцсетей.

Определенную их часть наверняка составили "сочувствующие", то есть те, кому ведомо понятие "сушняк спозаранку".

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