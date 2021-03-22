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Два сачка – пара: кошка хочет потусить, хозяин - от учебы откосить

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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210322/29362237/para-lenivtsev-koshka-i-khozyain-ona-khochet-prikornut-on-ot-ucheby-sachkanut.html

Водевиль в трех актах с минималистским сценическим реквизитом, в качестве которого выступают учебник и конспект.

Пушистая баловница ясно дала понять, что белые листы книги и тетради, пусть и испещренные непонятными закорючками, она воспринимает в качестве идеального места для сиесты.

Слабый отпор со стороны грызущего гранит науки двуногого ее не очень впечатлил. Ни в первый раз, ни во второй. 

А третья попытка вообще ознаменовалась полным триумфом. После нее никаких ответных действий предпринято не было.

"Я оставил ее в покое и прекратил заниматься", – с плохо скрываемым удовлетворением сообщил автор видеоролика.

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