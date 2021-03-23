Видео - Собака подбирает нужный оттенок губной помады

Не знаешь, за кого радоваться, а кому сочувствовать. С одной стороны, хозяйка могла лишиться какой-нибудь брендовой помады, и это печалька. С другой стороны - а хотела ли собака именно такого результата? Возможно, оттенок попался совсем не тот, что моден в этом сезоне!
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