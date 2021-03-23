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Видео: в Нидерландах моют собак вперемешку с машинами

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https://ru.sputnik.md/videoclub/20210323/9006208/video-sobaka-moika-mashina-holland.html
Видео: в Нидерландах моют собак вперемешку с машинами
Владельцы автомойки в голландском городе Утрехт предложили своим клиентам воспользоваться новой услугой - мойкой собак.
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PT1M14S
2021-03-23T05:00Z

Владельцы автомойки в голландском городе Утрехт предложили своим клиентам воспользоваться новой услугой - мойкой собак.

В оборудованной душем и феном специальной "ванне" можно помыть четвероногого друга, в то время как другие моющие машины доводят до блеска автомобиль.

А как справляетесь вы?

 

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