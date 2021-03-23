Видео: в Нидерландах моют собак вперемешку с машинами

В оборудованной душем и феном специальной "ванне" можно помыть четвероногого друга, в то время как другие моющие машины доводят до блеска автомобиль.

А как справляетесь вы?

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