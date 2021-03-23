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Видео: в Нидерландах моют собак вперемешку с машинами
Владельцы автомойки в голландском городе Утрехт предложили своим клиентам воспользоваться новой услугой - мойкой собак.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=8349177&type=mp4
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PT1M14S
2021-03-23T05:00Z
Владельцы автомойки в голландском городе Утрехт предложили своим клиентам воспользоваться новой услугой - мойкой собак.
В оборудованной душем и феном специальной "ванне" можно помыть четвероногого друга, в то время как другие моющие машины доводят до блеска автомобиль.
А как справляетесь вы?
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