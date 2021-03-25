Видео: КотоКачалка, или Workout к лету

Пользователи соцсетей обратили внимание на необычные занятия спортом американского блогера и модели Тревиса Делориера, который использует для этого своего рыжего кота. Смотрите на видео, как проходят тренировки.

Спорт-блогер и модель Тревис Делориер тренируется с помощью своего рыжего кота Джейкоба. Делориер занимается вместе с Джейкобом йогой, ухаживает за питомцем и не перестает признаваться ему в любви. Судя по всему, коту очень нравится быть героем роликов своего хозяина.

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