05:43 25 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.16
  • USD17.88
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Лучшее видео из сети

Видео: КотоКачалка, или Workout к лету

Получить короткую ссылку
43310
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Travis DesLaurier
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210325/15198628/Video-KotoKachalka-ili-Trenirovka-k-letu.html

Пользователи соцсетей обратили внимание на необычные занятия спортом американского блогера и модели Тревиса Делориера, который использует для этого своего рыжего кота. Смотрите на видео, как проходят тренировки.

Спорт-блогер и модель Тревис Делориер тренируется с помощью своего рыжего кота Джейкоба. Делориер занимается вместе с Джейкобом йогой, ухаживает за питомцем и не перестает признаваться ему в любви. Судя по всему, коту очень нравится быть героем роликов своего хозяина.

Атлету из Китая 62 года - завидуйте>>>

"Мисс Россия 2019": королева красоты получает свою корону - видео>>>

Видео - Барин, получи в глаз: кот жестоко наказал хозяина за скупость>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Пестрота и экзотика - вьетнамские торговцы фруктами
Germany: Farmers demand agriculture policy reforms at Berlin tractor demo
Видео: "тракторный протест" в Берлине – немецкие фермеры требуют перемен
Динамика браков и разводов в Молдове
Чего в Молдове больше - свадеб или разводов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться