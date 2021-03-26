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Видео: что нельзя делать при волке, если он домашний

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В подмосковном Королеве гуляет необычная пара, ежедневно она "накручивает" пешим ходом около 10 километров.

Девятилетняя волчица по кличке Осень - не единственное дикое животное в семье Лисицыных. 

У них живут волк Февраль и медведь Вася.

Когда-то Вия была успешным журналистом, но оставила профессию ради изучения волков.

Она работает с хищниками по методике грузинского ученого Ясона Бадридзе.

Цель - подготовить их для участия в спасательных операциях по поиску пропавших людей.

Весьма вероятно, что отряды поисковых волков появятся не в России. Вия – латышка по национальности и мечтает вернуться на родину вместе со своими питомцами.

О том, как себя вести, если встретил волка на прогулке по городу, – смотри в нашем видео.

 

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