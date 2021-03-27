Видео: "малышня" разных животных собралась в детсад

Щенок, тигренок, обезьянка и другие животные на "детской площадке" азиатского заповедника играют друг с другом: смотрите, как это происходит.

Сорок секунд положительных эмоций дадут вам заряд хорошего настроения на целый день. А может - и на целую неделю!

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