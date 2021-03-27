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Видео: "малышня" разных животных собралась в детсад

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https://ru.sputnik.md/videoclub/20210327/21607370/Video-malyshnya-raznykh-zhivotnykh-sobralas-v-detsad.html
Видео: "малышня" разных животных собралась в детсад
Щенок, тигренок, обезьянка и другие животные на "детской площадке" азиатского заповедника играют друг с другом: смотрите, как это происходит.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=68377535&type=mp4
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PT0M38S
2021-03-27T05:00Z

Щенок, тигренок, обезьянка и другие животные на "детской площадке" азиатского заповедника играют друг с другом: смотрите, как это происходит.

Сорок секунд положительных эмоций дадут вам заряд хорошего настроения на целый день. А может - и на целую неделю!

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Теги:
видео, детский сад для животных, детский сад

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