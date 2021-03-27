Видео: "малышня" разных животных собралась в детсад

Сорок секунд положительных эмоций дадут вам заряд хорошего настроения на целый день. А может - и на целую неделю!
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Щенок, тигренок, обезьянка и другие животные на "детской площадке" азиатского заповедника играют друг с другом: смотрите, как это происходит.
Сорок секунд положительных эмоций дадут вам заряд хорошего настроения на целый день. А может - и на целую неделю!
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Его зовут Ферапонт, и он любит танцевать - смотрите на видео, как косолапый после "легкого стриптиза" пустился в пляс.
В подмосковном Королеве гуляет необычная пара, ежедневно она "накручивает" пешим ходом около 10 километров.
Прекрасный пример взаимопомощи и готовности прийти на выручку смотрите в этом видео. Вот что значит правильное воспитание!
Пользователи соцсетей обратили внимание на необычные занятия спортом американского блогера и модели Тревиса Делориера, который использует для этого своего рыжего кота. Смотрите на видео, как проходят тренировки.
В настоящее время у жителей Республики Молдова (речь примерно о 65 тысячах человек) имеется 77 394 единиц оружия, отмечают в Генеральном инспекторате полиции.
Президент Молдовы также озвучила сроки поступления в страну очередного лота антиковидной вакцины из Румынии.
Парламентские фракции могли договариваться с главой государства о введении чрезвычайного положения в Республике Молдова. Так считают эксперты.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik