Видео: танец медведя-стриптизера в лесу

"Танец" выглядит весьма сексуально: мишка встаёт на задние лапы, извивается, трясёт головой, обнимает дерево и с удовольствием трётся о его ствол.
Его зовут Ферапонт, и он любит танцевать. На это обратили внимание сотрудники Висимского заповедника Свердловской области.
Забавный ритуал мишки имеет практическое значение. Стволы деревьев помогают животным избавляться от клещей и блох. Вытирая своей шкурой смолу с дерева, животное спасается от комаров и гнуса, а заодно помечает территорию, где он чувствует себя хозяино
Видеоловушку решили установить у ели, которую облюбовал для меток Ферапонт. Расчет был такой: топтыгин обязательно посетит это место и проявит себя перед объективом.
В итоге удалось записать зажигательный танец косолапого.
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