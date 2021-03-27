08:18 27 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.92
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Лучшее видео из сети

Видео: танец медведя-стриптизера в лесу

Получить короткую ссылку
15565130
Новости
Все новости
Все новости
Youtube / E1.RU - резервный канал
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210327/24045525/video-Striptease-Medved-tantsuet-v-lesu.html

Его зовут Ферапонт, и он любит танцевать - смотрите на видео, как косолапый после "легкого стриптиза" пустился в пляс.

"Танец" выглядит весьма сексуально: мишка встаёт на задние лапы, извивается, трясёт головой, обнимает дерево и с удовольствием трётся о его ствол.

Лучшие игроки в футбол - это медведи
youtube.com
Лучшие игроки в футбол - это медведи

Его зовут Ферапонт, и он любит танцевать. На это обратили внимание сотрудники Висимского заповедника Свердловской области.

Забавный ритуал мишки имеет практическое значение. Стволы деревьев помогают животным избавляться от клещей и блох. Вытирая своей шкурой смолу с дерева, животное спасается от комаров и гнуса, а заодно помечает территорию, где он чувствует себя хозяино

Видеоловушку решили установить у ели, которую облюбовал для меток Ферапонт. Расчет был такой: топтыгин обязательно посетит это место и проявит себя перед объективом.

В итоге удалось записать зажигательный танец косолапого.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Теги:
лес, танец, медведь

Еще видео

  • Детский сад для животных
    Последнее обновление: 05:00 27.03.2021
    05:00 27.03.2021

    Видео: "малышня" разных животных собралась в детсад

    Щенок, тигренок, обезьянка и другие животные на "детской площадке" азиатского заповедника играют друг с другом: смотрите, как это происходит.

    1235
  • Опасный прохожий: волк гуляет по улицам города, как обычная собака
    Последнее обновление: 06:00 26.03.2021
    06:00 26.03.2021

    Видео: что нельзя делать при волке, если он домашний

    В подмосковном Королеве гуляет необычная пара, ежедневно она "накручивает" пешим ходом около 10 километров.

    722
  • Сын вытащил застрявшую в овраге машину отца
    Последнее обновление: 05:00 26.03.2021
    05:00 26.03.2021

    Видео: cын взял отца на буксир

    Прекрасный пример взаимопомощи и готовности прийти на выручку смотрите в этом видео. Вот что значит правильное воспитание!

    1684
  • Спорт-блогер качается с помощью рыжего кота, видео
    Последнее обновление: 05:00 25.03.2021
    05:00 25.03.2021

    Видео: КотоКачалка, или Workout к лету

    Пользователи соцсетей обратили внимание на необычные занятия спортом американского блогера и модели Тревиса Делориера, который использует для этого своего рыжего кота. Смотрите на видео, как проходят тренировки.

    477

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: "А олени лучше!" – пехотинцы Северного флота испытали "секретное оружие"
USA: Trees downed as severe storms hit Tennessee
Видео: здесь бушевала стихия – из-за сильного шторма в Теннесси повалены деревья
Динамика браков и разводов в Молдове
Чего в Молдове больше - свадеб или разводов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться