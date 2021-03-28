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Первым делом – самолеты, а дедушки потом: прыжок с парашютом в 94 года

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Тема:
Утро с нами! (538)
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Associated Press
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210328/15232466/pervym-delom-samolety-a-dedushki-potom-v-94-goda-pryzhok-s-parashutom.html
Первым делом – самолеты, а дедушки потом: прыжок с парашютом в 94 года
Дама в летах проявила не только настойчивость и смелость, но также изрядную долю юмора после успешного приземления.
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PT0M28S
2021-03-28T06:00Z

Дама в летах проявила не только настойчивость и смелость, но также изрядную долю юмора после успешного приземления.

Эйла Кэмпбелл из Пенсильвании очень оригинально отметила свой 94-й день рождения. Супербабушка впервые прыгнула с парашютом.

"Я уже такая старая, что думала – не доживу до полета. Но я сделала это!", – поделилась она.

Кстати, самой пожилой парашютисткой в мире в 2013 году стала бразильянка Аида Мендис, которая решилась на прыжок в 103 года.

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Тема:
Утро с нами! (538)

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Теги:
94 года, парашут, прыжок, день рождения, Эйла Кэмпбелл, Пенсильвания

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