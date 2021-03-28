Как крокодилы "чаруют" подруг: горячие брачные игры рептилий – видео

Казалось бы, крокодил – самая невозмутимая и мало подвижная рептилия на Земле, за исключением тех моментов, когда он охотится.
В принципе, так и есть, однако в период брачных игр эти животные становятся настоящими "мачо".
Пытаясь соблазнить самку, крокодилы начинают исполнять "призывную песнь обольстителя".
Они высоко поднимают голову и рычат. Причем их брачные крики напоминают звук мощного двигателя.
Смотря это видео можно понять, что и крокодилам ведомо, что такое любовь. Или, по крайней мере, своеобразный основной инстинкт.
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