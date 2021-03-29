Белка пыталась украсть еду из птичьей кормушки, но попала впросак - видео

Рыжая воровка хотела поживиться за счет пернатых, но попала в очень неловкую ситуацию.
Конструкция кормушки оказалась такой, что она превратилась в центрифугу.
Короче, "белка на колесе".
Чем все закончилось, смотрите на видео.
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