Белка пыталась украсть еду из птичьей кормушки, но попала впросак - видео

Это видео наглядно подтверждает, что бумеранг всегда возвращается назад – особенно когда намерения далеко не благие.

Рыжая воровка хотела поживиться за счет пернатых, но попала в очень неловкую ситуацию.

Конструкция кормушки оказалась такой, что она превратилась в центрифугу.

Короче, "белка на колесе".

Чем все закончилось, смотрите на видео.

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