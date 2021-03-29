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Белка пыталась украсть еду из птичьей кормушки, но попала впросак - видео

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Тема:
Утро с нами! (540)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210329/26188402/belka-pytalas-ukrast-edu-iz-ptichey-kormushki-ugarnoe-video.html

Это видео наглядно подтверждает, что бумеранг всегда возвращается назад – особенно когда намерения далеко не благие.

Рыжая воровка хотела поживиться за счет пернатых, но попала в очень неловкую ситуацию.

Конструкция кормушки оказалась такой, что она превратилась в центрифугу.

Короче, "белка на колесе".

Чем все закончилось, смотрите на видео.

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Тема:
Утро с нами! (540)

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