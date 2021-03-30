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Видео: встань пораньше, встань пораньше, да проснись же! – песик будит свинтуса
Сыграть "подъем!" дело непростое, когда под рукой нет горна или там барабана, а кое-кто хрюкает без задних ног.
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PT0M46S
2021-03-30T06:00Z
Сыграть "подъем!" дело непростое, когда под рукой нет горна или там барабана, а кое-кто хрюкает без задних ног.
Тут все средства хороши, чтобы растолкать тебя, неподъемного лежебоку.
Намекаешь: "В том, что я такой заспатый, вовсе я не виноватый"? Типа: "Эта мягкая подушка сон все шепчет мне на ушко"?
А мы еще так попробуем.
Ой, получилось!
Теперь - на всякий - случай надо рвать когти.
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