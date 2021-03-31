Видео: утренняя гимнастика от добермана

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Эта собака легко может стать тренером по фитнесу. Ведь когда нет силы воли, помочь может только пример целеустремленности и демонстрация отличного результата.
Сколько раз вы уже говорили себе – с завтрашнего утра начну делать зарядку? Но каждый раз что-то мешает, что-то отвлекает, и вот, спортивный образ жизни и здоровый образ жизни откладываются на следующее утро.
Но этот доберман не таков. Он просто берет и делает!
Почему бы нам всем не последовать его примеру?
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