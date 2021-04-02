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Видео: раньше ездили, теперь летают – такого автомобиля еще не было

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Youtube / Opener
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Sputnik Молдова
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Создатели считают, что в будущем подобный аппарат сможет конкурировать с традиционными средствами передвижения.

Проблема пробок в часы пик характерна для многих крупных городов. Время, нервы, опоздания - все это, как правило, сопровождает автомобилистов, поздно выехавших из дома на работу или по делам. 

Однако, как известно, прогресс не стоит на месте, и наука делает все возможное, чтобы жизнь человека год от года становилась более удобной, простой и комфортной. 

Канадская компания Opener провела испытания прототипа "летающего автомобиля" – одноместного мультикоптера BlackFly, оснащенного функцией автоматической посадки.

Внешне аппарат похож на автомобиль, однако у него нет колес. Разработчики считают, что подобный аппарат может стать "личным транспортом".

Устройство работает на электродвигателе, который, по словам его создателей, обеспечивает полет на расстояние до 40 километров со скоростью до 62 километров в час. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Кадры видео нового авиа-авто не оставят равнодушными водителей со стажем.

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