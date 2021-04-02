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Видео: чудеса, юмор, акробатика – этот парень неподражаем

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© Video : Facebook / LADbible
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210402/31785686/video-chudesa-yumor-akrobatika-etot-paren-nepodrazhaem.html

Удивительные трюки демонстрирует зрителям этот молодой человек: кажется, что ему подвластны любые сальто, кульбиты и спирали.

Знакомьтесь, Jiemba Sands. Кувырки, жонглирование, подъемы и перевороты, невообразимые прыжки - в меню, которое этот молодой спортсмен предлагает зрителю, есть все. В том числе и эпические провалы!

Молодой акробат  - уроженец Австралии, выходец из семьи циркового артиста и танцовщицы. Первые экзерсисы мальчик продемонстрировал уже в три года. А в интернет-пространстве Jiemba Sands стал известен 8 лет назад, после фестиваля Taste of Tasmania. 

Экстремальные танцы на шесте
Associated Press
Видео: головокружительные трюки акробатов на безумной высоте
В Facebook у акробата уже больше сотни тысяч подписчиков. Им есть чему удивляться: новые трюки парень изобретает почти еженедельно. Вот он пытается приручить моноцикл. А вот - едва не теряет брюки в прыжке. 

Стоит сказать, что к своим показам спортсмен подходит с изрядной долей юмора. Чтобы зритель не заскучал! Хотя, право слово, скучать за просмотром видео не придется. Тем более, что неудачи Jiemba Sands тоже не стесняется постить. То и дело опасаешься, как бы чего не сломал.

Впрочем, лучше один раз увидеть!

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