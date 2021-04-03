Ты ласкай меня, ласкай: я рыжий померанчик и расчудесный мальчик - видео

Забавное видео, которое набрало массу лайков в сети: хозяин не смог проигнорировать настойчивые просьбы своего любимца.

Главный герой - шпиц по кличке Аслан, который постоянно требует внимания.

Рыжий любимец семьи настойчиво просит хозяина не переставать гладить его. Что из этого получилось, смотрите в ролике.

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