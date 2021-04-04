Видео: друзья по играм: волк, медведь и лев резвятся в бассейне

Кто бы мог подумать, что такие разные и такие грозные представители фауны могут играть у воды как дети?

В Центре дикой природы во Флориде (США) живут разные представители животного мира.

Но эта троица заслуживает отдельного внимания.

Посмотрите, с каким удовольствием они играют в бассейне!

Медведю водные процедуры явно в радость, а вот лев и волк купаться не спешат, но и косолапому спокойно расслабиться не дают.

За происходящим наблюдает смотритель, которого звери вроде бы не замечают, но иногда все же подходят - за поощрением.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova