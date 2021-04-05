Попугай Кирюша читает стихи лучше школьника - веселое видео

В сети набирает популярность видеоролик о замечательном попугае по кличке Кирюша. Серо-красный жако читает наизусть стихотворение известной детской писательницы Агнии Барто "Наша Таня".
Пользователи буквально в восторге от того, как птица самодовольно расхаживает из одного угла клетки в другой и без запинки произносит стих.
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