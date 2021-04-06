Очень смелый голубь вступил в схватку с коварным котом: кто кого - видео

Битва дворовых забияк попала на видео: смотрите невероятные кадры, которые набрали множество просмотров в Сети.

Интернет-пользователей удивила драка кота и голубя.

Судя по тому, что попало в кадр, инициатором потасовки был рыжий четвероногий.

Кот пытался устроить голубю захват, но птица оказалась не из пугливых и стала отбиваться своим самым опасным оружием – клювом.

Смотрим и голосуем за победителя!

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