Очень смелый голубь вступил в схватку с коварным котом: кто кого - видео

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Битва дворовых забияк попала на видео: смотрите невероятные кадры, которые набрали множество просмотров в Сети.
Интернет-пользователей удивила драка кота и голубя.
Судя по тому, что попало в кадр, инициатором потасовки был рыжий четвероногий.
Кот пытался устроить голубю захват, но птица оказалась не из пугливых и стала отбиваться своим самым опасным оружием – клювом.
Смотрим и голосуем за победителя!
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