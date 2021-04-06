Акробатика на грани фола: пес изящно ходит по снегу на передних лапах - видео

Забавный ролик: этот пес научит, как безопасно для себя ходить по пешеходной улице в столицы Молдовы.

Когда лапы жалко: забавное видео набирает популярность в сети. Главным героем ролика стал пес, который выбрал достаточно своеобразный способ для прогулки по выпавшему снегу. Сделал он это настолько изящно, что невозможно не рассмеяться.

Глядя на этот способ передвижения, задумываешься о том, что его можно взять на вооружение во время прогулки по пешеходной улице в Кишиневе. Жители столицы неоднократно высказывались о том, что передвигаться по этой улице сложно в любой обуви.

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