Играй, как профи - и ори от удовольствия: улетное видео

Эта девчонка - настоящая искусница: так здорово исполнила на барабанах популярную песню группы Twenty One Pilots, что не смогла сдержать эмоций.

Знающие люди понимают, что такое ритм-секция для музыкальной композиции. Поэтому юная барабанщица заслуживает всяческого восхищения. А как она пищит от удовольствия, когда играет!

Возможно, мы еще о ней услышим, и, как великий Ринго Старр, она тоже когда-нибудь крикнет: "Уменя уже мозоли на пальцах!"

Смотрим, слушаем(!!!) и наслаждаемся!

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