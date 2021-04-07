05:19 07 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD18.01
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.65
Поиск
Лучшее видео из сети

Играй, как профи - и ори от удовольствия: улетное видео

Получить короткую ссылку
6 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Youtube / Nandi Bushell
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/06/34284479.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210407/34284565/video-devochka-ispolnila-na-barabanakh-populyarnuyu-pesnyu-gruppy-Twenty-One-Pilots.html

Эта девчонка - настоящая искусница: так здорово исполнила на барабанах популярную песню группы Twenty One Pilots, что не смогла сдержать эмоций.

Знающие люди понимают, что такое ритм-секция для музыкальной композиции. Поэтому юная барабанщица заслуживает всяческого восхищения. А как она пищит от удовольствия, когда играет! 

Возможно, мы еще о ней услышим, и, как великий Ринго Старр, она тоже когда-нибудь крикнет: "Уменя уже мозоли на пальцах!"

Смотрим, слушаем(!!!) и наслаждаемся!

Здесь - еще крутые видео:

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: в Белом доме – белый кролик: кто гостил у Байдена на Пасху
Собака Джо Байдена терроризирует сотрудников Белого дома
Видео: кусачий Мейджор, или Неожиданная проблема президента США
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться