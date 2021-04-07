Играй, как профи - и ори от удовольствия: улетное видео

Знающие люди понимают, что такое ритм-секция для музыкальной композиции. Поэтому юная барабанщица заслуживает всяческого восхищения. А как она пищит от удовольствия, когда играет!
Возможно, мы еще о ней услышим, и, как великий Ринго Старр, она тоже когда-нибудь крикнет: "Уменя уже мозоли на пальцах!"
Смотрим, слушаем(!!!) и наслаждаемся!
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