Рокер от Бога: вся боль детства в одном крике - угарное видео

Ау, настоящие ценители death metal! Вот он - будущий фронтмен убойной металлюжной рок-группы. Перед вами - идол поколения, икона гроулинга и фолскорда.
Ничего, что пока он в подгузнике: голосок-то уже ого-го! Тренировки, репетиции - и совсем скоро он порвет зал в клочья!
Угораем и трясем хаером!
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