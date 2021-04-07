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Рокер от Бога: вся боль детства в одном крике - угарное видео

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© Video : Facebook / ни хрена не понятно,но очень интересно.. / Сергей Владимирович Сергеев
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/06/34286436.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210407/34286478/video-Roker-ot-Boga-vsya-bol-detstva-v-odnom-krike.html

Вспомните, как они заставляли вас чистить зубы. Как принуждали убирать за собой игрушки, не давали конфеты, прятали вкусняшки и пугали бабайкой. Вспомните - и вы поймете этого пацана.

Ау, настоящие ценители death metal! Вот он - будущий фронтмен убойной металлюжной рок-группы. Перед вами - идол поколения, икона гроулинга и фолскорда.

Ничего, что пока он в подгузнике: голосок-то уже ого-го! Тренировки, репетиции - и совсем скоро он порвет зал в клочья!

Угораем и трясем хаером!

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