Видео: отбился от лап – кот пытается приструнить сам себя

Похоже, этот представитель кошачьих пытается отработать на себе боксерские удары. Не закончится ли это нокаутом?
Скорее, нет: лапа утратила контроль и должна быть покусана. Но сначала не мешает как следует помыться.
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