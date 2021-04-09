Видео: собака потрясающе сымитировала вой полицейской сирены

Пользователей Сети рассмешило видео, на котором ретривер воспроизводит звук полицейской сирены. Этот ролик никого не оставит равнодушным.

Пес, услышав звук полицейской сирены, решил воспроизвести такой же, а хозяин, заливаясь от смеха, заснял его пародию на видео.Собака завыла с небывалым артистизмом - подняла мордочку вверх и с гордостью исполнила свою "арию".

Недавно по Сети разлетелось смешное видео с еще одним псом-пародистом. Щенок решил скопировать поведение петуха и получилось у него неплохо.

Собака смогла воспроизвести тот же звук, который обычно издает петух, и даже, как он, вытянула шею.

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