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Видео: собака потрясающе сымитировала вой полицейской сирены

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210409/27480347/sobaka-potryasayusche-symitirovala-voy-politseyskoy-sireny-video.html

Пользователей Сети рассмешило видео, на котором ретривер воспроизводит звук полицейской сирены. Этот ролик никого не оставит равнодушным.

Пес, услышав звук полицейской сирены, решил воспроизвести такой же, а хозяин, заливаясь от смеха, заснял его пародию на видео.Собака завыла с небывалым артистизмом - подняла мордочку вверх и с гордостью исполнила свою "арию". 

Недавно по Сети разлетелось смешное видео с еще одним псом-пародистом. Щенок решил скопировать поведение петуха и получилось у него неплохо.

Собака смогла воспроизвести тот же звук, который обычно издает петух, и даже, как он, вытянула шею. 

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