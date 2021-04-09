Видео: назло заразе – крутой танец деда с внучками отвлекает от коронавируса

В Сети продолжает набирать популярность видео с заводным танцем дедушки с внучками – им пандемия не страшна.

Китайцы любят потанцевать и повеселиться. На кадрах видно, как дед легко отплясывает под современные ритмы на городских улицах.

Он танцует сначала с одной, а потом сразу с двумя девочками. Ансамбль выступает очень слаженно. Юные танцовщицы выполняют движения на удивление синхронно.

Выступление "семейного ансамбля" привлекает внимание прохожих, вокруг них собирается публика.

Многим пользователям понравилось это видео, и они оставили восторженные отзывы.

"Ощущение, что земли не касается!", "Легкий, невесомый, классный!", "Можно бесконечно смотреть", "Он будто летит", "Потрясающе! Всем бы такого деда", - такие комментарии опубликовали юзеры.

Действительно, глядя на героев этого ролика, невозможно не пуститься в пляс.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova