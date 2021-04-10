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Видео: неожиданный маневр – кот "упаковал" собрата

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Хулиганство средь бела дня: черный мурлыка стал жертвой коварства полосатых собратьев, которые явно что-то замышляют.

Никто не ожидал: один кот запер другого в ящике комода. Происходящее попало на видео, которое уже набирает популярность в интернете.

Похоже, черный любитель приключений и не подозревал, что может оказаться в ловушке. Или это заговор, причина которого осталась за кадром?

Ведь на полу ясно виден кончик полосатого хвоста третьего участника разыгравшейся драмы!

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