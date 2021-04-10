Видео: чистота не без кота

Кто сказал, что новые технологии доступны только представителям человечества? Коты тоже неплохо осваивают все, что напридумывали двуногие!

Если кот решит заняться уборкой, то сам подметать не будет. Ну где это видано, чтобы в XXI веке усатые-полосатые с метелкой ходили? Только роботы, только новые технологии! Заодно можно совместить приятное с полезным и прокатиться на чудо-машине. А так - пусть работает, не кошачье это дело - лапами чистоту наводить.

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