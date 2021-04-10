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Видео: Наталья Гордиенко показала русскоязычную версию песни Sugar

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YouTube / GUTSERIEV MEDIA
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210410/34334280/natalya-gordienko-tuz-bubi-premera-klipa-2021-sugar.html

Наталья Гордиенко представила публике премьеру клипа на песню "Туз буби" — русскоязычную версию композиции Sugar, с которой она представит Молдову на конкурсе Евровидение-2021.

Режиссер у клипа тот же, что и у англоязычной версии, — Катя Царик. Авторы клипа охарактеризовали видео как "фантастически яркую, сладкую, танцевальную историю с неожиданной развязкой".

Наталья Гордиенко представила песню Sugar, с которой будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021. Продюсером певицы выступил российский певец Филипп Киркоров
© Sputnik / Алексей Майшев
Гордиенко представила Sugar в окружении звездных гостей
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Напомним, Наталья Гордиенко представит Молдову на Евровидении-2021 с песней Sugar ("Сахар"). Продюсером молдавской певицы стал король российской поп-сцены Филипп Киркоров.

Готовила певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Композитор из Греции Димитрис Контопулос, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер клипа Катя Царик из Украины.

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