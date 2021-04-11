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Видео: ругай - не ругай, а схрон я себе устроил: щенок разнес диван в хлам

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Тема:
Утро с нами! (541)
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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210411/25155470/video-schenok-divan-razruschenie-video.html

Почти как "голубой воришка" из "12 стульев" Ильфа и Петрова: он знал, что делать это нельзя, но не делать этого не мог.

Под тяжестью "предъявы" со стороны хозяев можно, конечно, изобразить смущение, даже некоторое сожаление.

Но - план осуществлен, результат достигнут!

"Упорство и труд - все перетрут", "Победителей не судят", "Назвался груздем, полезай в кузов" и как вы, люди, там еще говорите?

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Тема:
Утро с нами! (541)

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