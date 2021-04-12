Невероятное видео: сова играет с мячом

Теннисный мяч птицу не очень слушается, и вот она куда-то убегает. Может быть за ракеткой?
В общем, смотрите сами.
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Просто посмотрите на пернатую затейницу: она осваивает азы футбола - это же прелестно и умилительно!
Теннисный мяч птицу не очень слушается, и вот она куда-то убегает. Может быть за ракеткой?
В общем, смотрите сами.
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Глядя на это выступление на брусьях, одном из самых капризных гимнастических снарядов, задаешься вопросом: сколько же лет спортсменке?
Эта "знойная сценка" произошла на пляже у озера Тахо в Калифорнии: жара - она для всех жара, особенно если ты в густой бурой шубе.
Почти как "голубой воришка" из "12 стульев" Ильфа и Петрова: он знал, что делать это нельзя, но не делать этого не мог.
Наталья Гордиенко представила публике премьеру клипа на песню "Туз буби" — русскоязычную версию композиции Sugar, с которой она представит Молдову на конкурсе Евровидение-2021.
Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.
К 60-летию первого полета человека в космос представлена онлайн-экспозиция, составленная из нескольких десятков фотоснимков – как широко известных, в свое время публиковавшихся в лучших изданиях мира, так и довольно редких.
Уже 15 апреля Конституционный суд рассмотрит запрос президента о возможности роспуска парламента и проведения досрочных выборов.
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