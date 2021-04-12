Невероятное видео: сова играет с мячом

Просто посмотрите на пернатую затейницу: она осваивает азы футбола - это же прелестно и умилительно!

Теннисный мяч птицу не очень слушается, и вот она куда-то убегает. Может быть за ракеткой?

В общем, смотрите сами.

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