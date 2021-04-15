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Видео: на что годен шлейф невесты – котенок "зацепился и немного прокатился"

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Тема:
Утро с нами! (540)
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Associated press
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210415/25248197/kotenok-shleyf-nevesty-igra-video.html

Молодоженов, судя по всему, вмешательство рыжего хулигана нисколько не смутило. Даже наоборот – развлекло.

Одно дело, если пушистик принадлежит кому-либо из них.

Но если они оба способны синхронно проявлять и чувство юмора, и выдержку в совершенно непредвиденных обстоятельствах – то их браку можно предсказать счастливое будущее.

Реально.

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Тема:
Утро с нами! (540)

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