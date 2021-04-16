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Видео: этот парень проявляет чудеса акробатики

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© Video : Facebook / Бомба
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/06/32786418.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210416/32786690/video-etot-paren-proyavlyaet-chudesa-akrobatiki.html

Полоса препятствий этому парню нипочем: мало того, он сам себе наставник! Соорудил прекрасный тренажер, записал видео и собирает лайки,

Чуть-чуть на велосипеде, немного на скейте, попрыгать, пробежать: кажется, что пройти сооруженную этим красавчиком полосу препятствий  - проще простого. А вы попробуйте! Не так-то все и просто, как кажется. Впрочем, такое умение достойно подражания. Особенно для тех, у кого сидячая работа и малоподвижный образ жизни!

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