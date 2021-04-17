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Видео: недотрога в перьях – попробуй, почеши!

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© Video : Youtube / jasperagrey
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/0f/33261612.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210417/33261675/video-edotroga-v-peryakh-poprobuy-pocheshi.html

Когда в ответ на попытку погладить вам кричат: "Не трогай меня!" – возможно, самое время снять этот момент на видео. И поделиться с друзьями.

Этот попугай знает себе цену - он четко и ясно заявляет, что не намерен терпеть панибратство от кого попало. Даже от хозяина! Мало ли кто тут погладить захочет или еще хуже - почесать. В конце концов, кто в доме главный? Тот, у кого крылья! И нечего тут спорить.

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