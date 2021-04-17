Видео: группа, представившая Молдову на Евровидении, выпустила новый клип

Непривычно спокойную и романтическую композицию выпустила группа, играющая обычно динамичную и легкую музыку. По-новому зазвучали вокал и саксофон.

Музыкальный коллектив Sunstroke Project выпустил новый клип на песню "Белое". Эта композиция исполнена в отличном от других треков группы стиле – более спокойном и лиричном. Песня повествует о любви молодой пары.

Как рассказали представители группы, композиция была написана в апреле 2020 года и ее можно смело назвать "результатом творческого артистического всплеска весеннего карантина".

Отмечается, что автор текста и музыки – Сергей Яловицкий, по совместительству вокалист коллектива: он за считаные часы написал демо, которому суждено было увидеть свет только через год.

"Белое – это душа, откровение, наполнившее строки и сложившее ноты в музыку. Как и все в этой истории, клип родился спонтанно. Снят он был в Одессе молодым, но очень талантливым Олегом Оз", – говорится в описании клипа.

Уточняется, что музыка в песне выступает связующей нитью двух любящих сердец.

Как считают в группе Sunstroke Project, новая песня – ода любви.

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