Видео: группа, представившая Молдову на Евровидении, выпустила новый клип

Музыкальный коллектив Sunstroke Project выпустил новый клип на песню "Белое". Эта композиция исполнена в отличном от других треков группы стиле – более спокойном и лиричном. Песня повествует о любви молодой пары.
Отмечается, что автор текста и музыки – Сергей Яловицкий, по совместительству вокалист коллектива: он за считаные часы написал демо, которому суждено было увидеть свет только через год.
"Белое – это душа, откровение, наполнившее строки и сложившее ноты в музыку. Как и все в этой истории, клип родился спонтанно. Снят он был в Одессе молодым, но очень талантливым Олегом Оз", – говорится в описании клипа.
Уточняется, что музыка в песне выступает связующей нитью двух любящих сердец.
Как считают в группе Sunstroke Project, новая песня – ода любви.
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