11:42 18 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.38
  • USD17.87
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Лучшее видео из сети

Невероятное видео: завораживающая синхронность движений

Получить короткую ссылку
216 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Facebook / Василь Ветер
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/11/34423059.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210418/34423096/neveroyatnoe-video-zavorazhivayuschaya-sinkhronnost-dvizheniy.html

Кажется, что это невозможно повторить – только посмотрите, что делают эти люди, это просто восхитительно.

На кадрах зафиксирована потрясающая синхронность движений нескольких десятков человек.

Вместе они создают потрясающую картинку – смотрите сами.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Члены королевской семьи на похоронах принца Филиппа.
Великобритания простилась с принцем Филиппом
Из журналистики – в школу полиции
Видео: из журналистики – в школу полиции: как изменить свою жизнь
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться