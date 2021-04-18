Невероятное видео: завораживающая синхронность движений

На кадрах зафиксирована потрясающая синхронность движений нескольких десятков человек.
Вместе они создают потрясающую картинку – смотрите сами.
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Кажется, что это невозможно повторить – только посмотрите, что делают эти люди, это просто восхитительно.
На кадрах зафиксирована потрясающая синхронность движений нескольких десятков человек.
Вместе они создают потрясающую картинку – смотрите сами.
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