Видео: молдавский хит взорвал российское шоу "Маска"

"Заяц" в рейтинговом российском шоу зажег с молдавским хитом. После исполнения песни на иностранном языке жюри еще больше запуталось, не понимая, кто скрывается под маской. Смотрите видео.

Один из участников популярного шоу "Маска", выступающий в образе Зайца, выбрал для своего номера в воскресенье песню Dragostea din tei молдавской группы O-Zone.

Это исполнение удивило жюри и вызвало еще больше вопросов – кто находится под маской? Судьи отметили, что Заяц – один из немногих участников, кто не боится петь на иностранных языках.

"Вы понимаете, что Заяц реально молодец. Он единственный, кто спел уже на всех языках, которые возможны – корейский, румынский, английский, русский. Заяц, что ты творишь?", – поразился Тимур Родригез.

"Все в этом мире зыбко. Не зыбок только твой юмор. Благодарю тебя за то, что ты творишь на сцене", – сказала Регина Тодоренко.

Из уст жюри прозвучало много предположений, кем мог бы оказаться Заяц: Тимур Батрутдинов, Стас Ярушин, Моргенштерн, Руслан Белый, Михаил Шац, Вадим Галыгин и Семен Слепаков.

Заяц в этот раз попал в номинацию, но 45,1% зрителей проголосовали за него и позволили продолжить участие в шоу.

Напомним, ранее этот участник исполнял различные хиты на русском и английском языках, а на корейском прозвучала Gangnam Style корейского певца PSY.

Второй сезон шоу "Маска" стартовал 14 февраля 2021 года. По правилам, в конкурсе участвуют 14 артистов. Все они для каждого выпуска выбирают одну песню и исполняют ее перед судьями инкогнито. Затем члены жюри – Филипп Киркоров, Валерия, Александр Ревва, Тимур Родригез и Регина Тодоренко – предполагают, кто перед ними был.

В конце каждого выпуска определяется участник, который снимает маску и покидает шоу.

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