Видео: кричи, кричи, и она приползет - лучшая приманка для анаконды

Несмотря на то, что женские крики за кадром наводят страх и панику, один из рыбаков ни капли не испугался и даже решил вытянуть чудовище из реки за хвост.

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