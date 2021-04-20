Видео: кричи, кричи, и она приползет - лучшая приманка для анаконды

Несмотря на то, что женские крики за кадром наводят страх и панику, один из рыбаков ни капли не испугался и даже решил вытянуть чудовище из реки за хвост.
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В тихих заводях Амазонки путешественникам, плывущим на утлой рыбачьей лодке, удалось встретиться с гигантской анакондой.
Несмотря на то, что женские крики за кадром наводят страх и панику, один из рыбаков ни капли не испугался и даже решил вытянуть чудовище из реки за хвост.
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Необходимость борьбы с коррупцией, досрочные выборы, которые откроют путь реформам, взаимоотношения с приднестровским регионом и отношения с Россией - главные темы выступления президента Майи Санду в ПАСЕ.
По мнению Иона Чебана, существует целый перечень объектов недвижимости на территории муниципия, которыми городская администрация могла бы распорядиться лучше, чем центральные власти.
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