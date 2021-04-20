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Видео: кричи, кричи, и она приползет - лучшая приманка для анаконды

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210420/20504830/anakonda-pogonea-krik-ujas.html

В тихих заводях Амазонки путешественникам, плывущим на утлой рыбачьей лодке, удалось встретиться с гигантской анакондой.

Несмотря на то, что женские крики за кадром наводят страх и панику, один из рыбаков ни капли не испугался и даже решил вытянуть чудовище из реки за хвост.

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