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Пес дрессирует своего человека – забавное видео

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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210421/24739990/pes-dressiruet-cheloveka-video.html

Люди любят шутить, что собаки со временем становятся похожи на своих хозяев. И еще неизвестно, кто из них умнее.

Каждый человек, который заводит собаку, хочет правильно ее воспитать.

Собака должна правильно себя вести, не портить вещи и не грызть мебель. Однако, когда два живых существа долго живут в одном доме, между ними возникает особая связь. И часто бывает так, что не только человек дрессирует собаку, но и собака дрессирует человека.

На забавном видео пес добивается внимания хозяина, который увлечен двумя важными, по его мнению, делами, – чтением книги и лежанием на диване. Чем все закончится, смотрите сами.

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