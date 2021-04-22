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Кот-инструктор с необычной кличкой помогает псам постичь дзен - видео

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Associated Press
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210422/16166939/videio-kot-po-klichke-sobaka-uchit-psov.html
Кот-инструктор с необычной кличкой помогает псам постичь дзен - видео
Черно-белый кот по кличке Собака "работает" в учебном центре для собак в Сент-Луисе (США), где их обучают для помощи людям с ограниченными возможностями.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=48927908&type=mp4
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PT1M10S
2021-04-22T06:00Z

Черно-белый кот по кличке Собака "работает" в учебном центре для собак в Сент-Луисе (США), где их обучают для помощи людям с ограниченными возможностями.

Смотрите на видео, как пушистый инструктор с любовью делает свое дело.

Черно-белый кот по кличке Собака числится в учебном центре для псов в Сент-Луисе (США), где их обучают для помощи людям с ограниченными возможностями. 

Задача кота заключается в том, чтобы постоянно находиться рядом с питомцами центра. Такое соседство помогает служебным собакам научиться не отвлекаться на посторонних животных во время работы, что особенно важно для собак-ассистентов.

Курсы для питомцев-ассистентов длятся два года, стоимость обучения одного пса составляет 27 тысяч долларов, при этом собак передают клиентам бесплатно.

А это вы видели?

 

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Теги:
кот, собака

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