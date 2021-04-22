Кот-инструктор с необычной кличкой помогает псам постичь дзен - видео

Черно-белый кот по кличке Собака "работает" в учебном центре для собак в Сент-Луисе (США), где их обучают для помощи людям с ограниченными возможностями.

Смотрите на видео, как пушистый инструктор с любовью делает свое дело.

Черно-белый кот по кличке Собака числится в учебном центре для псов в Сент-Луисе (США), где их обучают для помощи людям с ограниченными возможностями.

Задача кота заключается в том, чтобы постоянно находиться рядом с питомцами центра. Такое соседство помогает служебным собакам научиться не отвлекаться на посторонних животных во время работы, что особенно важно для собак-ассистентов.

Курсы для питомцев-ассистентов длятся два года, стоимость обучения одного пса составляет 27 тысяч долларов, при этом собак передают клиентам бесплатно.

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