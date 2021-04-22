Это невероятно: смелая ворона остановила драку между котами - видео

На этом видео все прекрасно. Мужественная ворона решила остановить драку между двумя котами. Смотрите, что из этого получилось.
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Очень смелая ворона пытается остановить драку между двумя котами. Смотрите на видео, чем все закончится.
На этом видео все прекрасно. Мужественная ворона решила остановить драку между двумя котами. Смотрите, что из этого получилось.
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Черно-белый кот по кличке Собака "работает" в учебном центре для собак в Сент-Луисе (США), где их обучают для помощи людям с ограниченными возможностями.
Российский космонавт Антон Шкаплеров как-то слетал верхом на пылесосе по Международной космической станции.
Люди любят шутить, что собаки со временем становятся похожи на своих хозяев. И еще неизвестно, кто из них умнее.
Животные бывают куда сообразительнее, чем многим из нас кажется. Это блистательно доказал щенок, удививший своего хозяина.
Экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, что представители западных стран пытаются уменьшить влияние России в регионе с помощью атаки на Партию социалистов.
По словам народного адвоката, пандемия только усугубила ситуацию с соблюдением прав человека в Республике Молдова.
Российские миротворческие силы не будут принимать участия в каких бы то ни было боевых действиях, а рассуждать об этом – из области фантастики, заявил Sputnik Молдова военный эксперт Александр Хроленко.
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