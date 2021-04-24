Уи-и-и! Игуана прокатилась на роботе-пылесосе - зачетное видео

Необычные гонки устроили несколько молодых людей для своего домашнего питомца. Большую ящерицу-игуану ради смеха усадили на робота-пылесос.
Ящерица оказалась ничуть не встревожена, попав в такую непривычную для себя ситуацию. Она раскатывает на пылесосе, как на гоночном автомобиле, вызывая восторг зрителей.
Пассажирка троллейбуса в Кишиневе шокировала окружающих своим питомцем>>>
Роботы-пылесосы уже не в первый выступают в роли транспортного средства для домашних питомцев. Некоторых так и подмывает усадить на крышку устройства хомячка или кошку, просто чтобы посмотреть, что получится.
Однако игуана, нельзя не признать, справилась с ролью гонщика лучше всех - в конце концов, хладнокровие для холоднокровного животного вполне естественно!
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>