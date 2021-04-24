Карантин, прощай: два попугайчика репетируют на балконе - видео

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Смотрите, как два цветных попугайчика нашли свои "слова" о любви. Видео, которое никого не оставит равнодушным.
Эти птицы всегда вызывают у людей восхищение. Особенно, когда они так мило щебечут. Смотрите на видео, как два цветных попугайчика нашли свои "слова" о любви.
Маленькая "Мисс Радуга" и серьезный "Лорикет" встретились на балконе. Серенада, судя по всему, уже спета. Начались танцы.
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