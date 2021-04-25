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Собака поет вместе с девочкой, копируя ноты - забавное видео

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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
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Кажется, этой собаке нужно изучать нотную грамоту хотя бы потому, что она очень старательно повторяет за хозяйкой то, что та поет - смотрите видео.

И делает это не без прилежания и умения.

Музыкальности этого домашнего питомца можно только позавидовать. Смотрите сами.

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