Собака поет вместе с девочкой, копируя ноты - забавное видео

И делает это не без прилежания и умения.
Музыкальности этого домашнего питомца можно только позавидовать. Смотрите сами.
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Кажется, этой собаке нужно изучать нотную грамоту хотя бы потому, что она очень старательно повторяет за хозяйкой то, что та поет - смотрите видео.
И делает это не без прилежания и умения.
Музыкальности этого домашнего питомца можно только позавидовать. Смотрите сами.
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Этих милых зверушек зовут кошачьими медведями, и не зря: они хоть и похожи на мишек, но реагируют на все неизвестное точь-в-точь как кошки.
В Тирасполь поступило 62 тысячи доз российской вакцины от COVID-19. Первой партии "Спутника" хватит, чтобы уберечь от коронавируса 31 тысячу приднестровцев.
Подарки для молдавских лицеистов предоставлены по линии Международной общественной организации "Российский фонд мира".
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